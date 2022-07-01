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    Ankara'da sel felaketi! 1 ölü 1 kayıp

    Başkent yine sele teslim oldu. Dün saat 17.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış nedeniyle ev ve işyerleri sular altında kaldı, sokaklar göle döndü. Keçiören’de bodrum katta ailesiyle yaşayan Busenur Doğanay (21), sel sularıyla dolan evden dışarıya çıkamadı ve hayatını kaybetti. Kayıp olduğu belirlenen bir kişi ise aranmaya başlandı.

    Ankara’da selaket

    Başkent yine sele teslim oldu. Dün saat 17.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış nedeniyle ev ve işyerleri sular altında kaldı, sokaklar göle döndü. Keçiören'de bodrum katta ailesiyle yaşayan Busenur Doğanay (21), sel sularıyla dolan evden dışarıya çıkamadı ve hayatını kaybetti. Kayıp olduğu belirlenen bir kişi ise aranmaya başlandı.

    YAVAŞ'A 'ALIŞACAĞIZ' TEPKİSİ
    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel için "Bundan sonra buna alışacağız" dedi. Vatandaşlar, "Mazgalları temizletsen sel olmazdı" diyerek tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel Ankara'da sel felaketi! 1 ölü 1 kayıp
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