Adana'da silah kaçakçılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple, kentte silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişileri belirledi.