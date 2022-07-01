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    • 01.07.2022 09:38
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    Adana'da silah kaçakçılarına baskın! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberleri... Adana'da silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Adana’da silah kaçakçılarına operasyon!

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple, kentte silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişileri belirledi.

    ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
    Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, sabahın erken saatlerinde kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    Diğer emniyet birimlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

    Aramalarda silahlar ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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