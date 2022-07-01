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    • 01.07.2022 09:44
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    SON DAKİKA: Yabancıların yerleşimine kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de yabancıların yerleşimine kapalı mahalle sayısı 1 Temmuz 2022'den itibaren 781'den 1169'a yükseltildi.

    1169 mahalle yabancılara kapatıldı

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yabancıların yerleşimine kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı
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