CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti

Antalya Muratpaşa Belediyesi CHP Meclis Üyeliği bulunan iş insanı Ahmet Öztürk, 'Sahte fatura kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan 2015 yılında 15 ay hapis cezası aldı ve temyize götürmeyince cezası kesinleşti. Öztürk bu cezadan kaynaklı seçilme hakkından yoksun bırakıldı. Buna rağmen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerine 2015 yılında katılan Öztürk, 22. Meslek Komitesi üyeliğine aday olarak seçimi kazanarak meclise girdi.
ATSO ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bir süre sonra ise sicil kaydındaki mahkeme kararından dolayı cezanın seçilme yeterliliğini kaybettiren suçlar olup olmadığı incelenmeye alındı. ATSO, gerekli yerlere yazılı başvuru yaparak görüş istedi. Seçme yeterliliğini kaybettiğine dair görüş alındıktan hemen sonra 1 Mayıs 2018'te Öztürk'ün 2015'teki sicil kaydı gerekçe gösterilerek ATSO Meclisi'ndeki üyeliği düşürüldü ve ihraç edildi.
ANTALYA VALİLİĞİ DANIŞTAY'DA DAVA AÇTI
Ancak Öztürk, Antalya Muratpaşa Belediyesi CHP Meclis Üyeliği'ne de 2014 yılında seçilmişti. ATSO'da üyeliği düşürüldükten sonra gözler Öztürk'ün meclis üyeliğine çevrildi. Antalya Valiliği bu durumdan haberdar olunca harekete geçti. Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi Üyeliği dışında İmar Komisyonu Başkanı da olan Ahmet Öztürk'ün meclis üyeliğinin düşürülmesi için Antalya Valiliği 4 Haziran 2018'te Danıştay'a dava açtı.