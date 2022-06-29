Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi hususunu yeniden yazacağız

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Muhtıranın ardından Türkiye hamlesini yaptı.

Adalet Bakanı Bekir "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BUGÜNE KADAR TESLİM ETMEDİĞİ SUÇLULAR

Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.