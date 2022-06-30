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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

    Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, bir araya geldi. Biden, tahıl koridoru ile İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan 3’lü mutabakat için Erdoğan’a teşekkür etti.

    Baş başa 70 dakika

    Başkan Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. ABD Başkanı Biden, Erdoğan'a İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi ve Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi çabaları için dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl sorununu denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, bir an önce de hububat yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlama temennisinde bulundu. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve son durumun yanı sıra Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna ilişkin talebi, Ege Denizi ve Suriye'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı.



    ZİRVEDEN NOTLAR
    NATO, Rusya'nın ittifak üyelerinin güvenliği için en önemli ve doğrudan tehdit olduğunu duyurdu.
    Bildiride 5. maddeye bağlılığın çelikle kaplı olduğu vurgulandı.
    Ukrayna ile tam dayanışma mesajı aktarıldı. Rusya'ya derhal Ukrayna'daki savaşı durdurma çağrısı yapıldı.
    İttifak, Türkiye'nin kaldırdığı vetonun ardından Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet ettiğini açıkladı.
    ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'daki NATO üslerinde konuşlanan ABD kuvvetlerini artıracaklarını anlattı.



    MADRİD ZAFERİ
    Türkiye, Madrid'deki anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın ittifak üyeliği önündeki vetosunu kaldırdı. İşte dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:
    PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.
    PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
    Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
    İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
    Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.
    PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.
    Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.



        TAHIL DİPLOMASİSİ
        Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ikili görüşme yaptı. Erdoğan ve Macron'un Odessa Limanı'nda güvenliği sağlamanın yollarını görüştükleri aktarıldı.



        ÇOK GÜZEL SOHBET
        Aile fotoğrafı çekimi sırasında Boris Johnson, Başkan Erdoğan'a dönerek Türkçe "Çok güzel" ifadelerini kullandı. Erdoğan da aynı cümleyi tekrarladı. Sohbete Biden de katıldı. Basın mensupları bu görüntüleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



        F-16 İÇİN ÇALIŞACAĞIM
        ABD Başkanı Biden, Erdoğan'a "F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunu çözmek için çalışacağım ve Kongre'den geçmesi için gayret göstereceğim" dedi.



            NATO'DA SALATA SAVAŞI
            Zirvenin düzenlendiği fuardaki kafenin menüsünde Rus salatasının yer alması, şok etkisi yarattı. Bakanlara verilen yemekte ise Ukrayna salatası yer aldı. İspanya'nın Madrid kentinde NATO zirvesinin düzenlendiği IFEMA fuar alanındaki kafeteryadaki mönüde "Rus salatasını" görenler şok yaşadı. Zirvede Rusya "Güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan ülke" ilan edilirken, konukların gözüne sokarcasına mönüde "Rus salatasının" yer almasına şaşıran gazeteciler, "Ruslar NATO'ya casus göndermiş" şeklinde esprili yorumlar yaptı. Bu arada Santa Cruz Sarayı'nda ise savunma ve dışişleri bakanları için verilen yemekte "Ukrayna salatasının" yer alması, ilginç karşılandı.

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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi
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