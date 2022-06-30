Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. ABD Başkanı Biden, Erdoğan'a İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi ve Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi çabaları için dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl sorununu denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, bir an önce de hububat yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlama temennisinde bulundu. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve son durumun yanı sıra Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna ilişkin talebi, Ege Denizi ve Suriye'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı.
ZİRVEDEN NOTLAR
NATO, Rusya'nın ittifak üyelerinin güvenliği için en önemli ve doğrudan tehdit olduğunu duyurdu.
Bildiride 5. maddeye bağlılığın çelikle kaplı olduğu vurgulandı.
Ukrayna ile tam dayanışma mesajı aktarıldı. Rusya'ya derhal Ukrayna'daki savaşı durdurma çağrısı yapıldı.
İttifak, Türkiye'nin kaldırdığı vetonun ardından Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'daki NATO üslerinde konuşlanan ABD kuvvetlerini artıracaklarını anlattı.
MADRİD ZAFERİ
Türkiye, Madrid'deki anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın ittifak üyeliği önündeki vetosunu kaldırdı. İşte dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:
PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.
PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.
PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.
Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.