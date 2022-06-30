Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. ABD Başkanı Biden, Erdoğan'a İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi ve Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi çabaları için dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl sorununu denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, bir an önce de hububat yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlama temennisinde bulundu. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve son durumun yanı sıra Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna ilişkin talebi, Ege Denizi ve Suriye'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı.