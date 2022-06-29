Ülkemizin yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı TİHA 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

'Anadolu Kartalı Eğitimi' ile ilişkilendirilen 'NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı' olan 'Ramstein Dust-II 2022' kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı), böylece ilk defa bir NATO ülkesine intikal etmiş oldu. 470 kilometre menzili bulunan radar, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılarak tatbikat kapsamında devreye alındı.