Ülkemizin yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı TİHA 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', tatbikatına Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı.
Eğitim merkezindeki tatbikatı, yerli ve yabancı basın mensupları ilgiyle takip etti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2001'den beri her yıl Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. 20 Haziran'da başlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek, Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikata Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katıldı. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde yer alacak ülkelerden unsurlar, Konya'ya geldi.
Bölgede 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatı gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde yapılıyor.