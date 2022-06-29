Türkiye'nin NATO'daki zaferi bir Meral Akşener'i bir de İsveç'teki PKK'lı vekil Kakabaveh'i rahatsız etti!

Türkiye'nin iadesini talep ettiği İsveç'teki PKK'lı vekil Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirtti. Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getirdi.

Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin mecliste bulunduğunu iddia etti.