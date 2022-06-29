Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 15.05 km derinliğinde gerçekleşti.