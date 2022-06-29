Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 15.05 km derinliğinde gerçekleşti.
"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
Deprem sonrası AFAD'dan ilk açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Hekimhan (Malatya)