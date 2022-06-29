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    • 29.06.2022 22:14
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    • 29.06.2022 22:33
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    Son dakika: Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sivas'ta da hissedildi | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre sarsıntı yerin 15.05 km derinliğinde oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    Malatya’da hissedilen şiddetli deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 15.05 km derinliğinde gerçekleşti.



    "GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
    Deprem sonrası AFAD'dan ilk açıklama geldi.

    Söz konusu açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 4.5 (Mw)

    Yer : Hekimhan (Malatya)



        Tarih-Saat : 29.06.2022, 22:04:33 TSİ

        Enlem : 39.0581 N



        Boylam : 37.7745 E

        Derinlik : 15.05 km



        Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta

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            Haberler Güncel Son dakika: Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sivas'ta da hissedildi | AFAD, Kandilli son depremler listesi
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