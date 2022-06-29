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    • 30.06.2022 00:39
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    Salgının seyrinde son durum ne? 20-26 Haziran 2022 koronavirüs verileri açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 20-26 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs verilerine duyurdu. Son bir haftada 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum! Veriler açıklandı

    Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

    Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.



    Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

    Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.



    Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.
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        Haberler Güncel Salgının seyrinde son durum ne? 20-26 Haziran 2022 koronavirüs verileri açıklandı
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