PKK'lı teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre tutuklandı

Terörün siyasi ayağı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı. Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.
KANDİL'E PKK'LI TERÖRİSTLERİN YANINA GİDİP GELİYOR