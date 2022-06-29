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    • 29.06.2022 20:06
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    PKK'lı teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre tutuklandı

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin geçtiğimiz günlerde boy boy fotoğrafları çıktığını takvim.com.tr duyurmuştu. Haberin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Cihad Emre Çanakkale'de gözaltına alındı ardından ise serbest bırakıldı. Fakat bugün savcılık tarafından yapılan itirazın ardından Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre tutuklandı.

    HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu tutuklandı

    Terörün siyasi ayağı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

    Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı. Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

    KANDİL'E PKK'LI TERÖRİSTLERİN YANINA GİDİP GELİYOR


        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-postada, "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

        TERÖRİSTLERLE SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLAR
        Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.

        ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTA
        Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

            ÖNCE SERBEST BIRAKILDI YAPILAN İTİRAZ İLE TUTUKLANDI
            Yaşananların ardından Cemre, 27 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılık ise karara itiraz etti.

            Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı.

            Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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            HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu tutuklandı
            Haberler Güncel PKK'lı teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre tutuklandı
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