NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi resmen başladı! İspanya Kralı Felipe'den Türkiye açıklaması: Hayırlı bir iş için...

Yeni yol haritasında, üye ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün garanti altında olduğuna vurgu yapacak NATO, hibrit tehditler, siber güvenlik konularında da önlemlerini artıracak.

NATO'nun genişleme politikası, buna bağlı olarak Finlandiya ve İsveç'in yaptığı üyelik başvurusu ile Türkiye'nin bu iki ülkeyle imzaladığı üçlü memorandum Madrid Zirvesi'nin önceliği olacak.

Zirvede güvenlik için 10 bin kadar polis ve asker görevlendirilirken, Madrid kent merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

NATO KUVVETLERİNİN SAYISI 300 BİNE ÇIKACAK

Kalan 19'u ise 2024'e kadar bu hedefi tutturma sözü verdi. NATO Mukabele Kuvveti'ni dönüştüreceklerini söyleyen Stoltenberg, yüksek hazırlıklı kuvvetlerin sayısını 300 bin üzerine çıkaracaklarını duyurdu.

NATO mukabele kuvvetinin yaklaşık 40,000 askeri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı da kritik maddelerden biri olarak görülüyor.