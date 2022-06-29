Batı Karadeniz'deki bilanço ağırlaşıyor! Binalar ve camiler yıkıldı, 2 vatandaş ise kayıplara karıştı

Sağanak yağış, Batı Karadeniz'de sele neden oldu. Düzce'de selde kapanan köprü ayaklarını açmak için çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Okan Bayrak, suya kapılarak kayboldu. Kastamonu'nun Küre elçesine bağlı İkizciler köyünde de 22 yaşındaki Recep Bakırcı sele kapılarak kayıplara karıştı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te pek çok iş yeri ve evi su bastı. Dereler taştı. Binalar yıkıldı.
15 MİLYONLUK YARDIM
Son 24 saatte Kastamonu İnebolu'da metrekareye 152, Çatalzeytin'de 125 kilogram yağış düştüğü ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmalarının 663 personel 320 araç ve ekipmanla sürdüğü belirlendi. Sel bölgelerine 15 milyon nakdi yardım yapılacağı açıklandı.
Zonguldak'taki Filyos Çayı taştı.