Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Stoltenberg'ten flaş açıklama: Tarihi kararlar alacağız

Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TOPLANTININ YAPILACAĞI NOKTAYA GELDİ
NATO Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan Başkan Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'ne geldi.
Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
İLK GÖRÜŞME MACRON'LA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Madrid Zirvesi marjında bir araya geldi.
İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN
Başkan Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
TARİHİ KARARLAR ALINACAK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.