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    • 29.06.2022 11:18
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    Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Stoltenberg'ten flaş açıklama: Tarihi kararlar alacağız

    Son dakika haberi! İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferans aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bizzat Madrid'e gelerek katılacağı ilk oturumun ardından "Madrid Stratejik Konsepti" adıyla NATO'nun gelecek 10 yılındaki yol haritasının belirleneceği ve yaklaşık 15 sayfa olduğu belirtilen metin üzerindeki tartışmalara geçilecek. "Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi. Başkan Erdoğan toplantının yapılacağı noktaya geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Madrid Zirvesi marjında bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    NATO Zirvesi başladı!

    Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katılıyor.


    BAŞKAN ERDOĞAN TOPLANTININ YAPILACAĞI NOKTAYA GELDİ

    NATO Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan Başkan Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'ne geldi.


    Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

    İLK GÖRÜŞME MACRON'LA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Madrid Zirvesi marjında bir araya geldi.

    İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

    ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN
    Başkan Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.


    TARİHİ KARARLAR ALINACAK
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.

        Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

        "Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.

        Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.

        Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.

        Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.



        İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET KARARI
        Stoltenberg ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alınacağını söyledi.

        İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.

        Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.

        NATO ZİRVESİ'NE GENİŞ KATILIM
        Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.

        Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise dörtlü görüşmenin uzamasından dolayı Kraliyet Sarayı'ndaki yemeğe katılmadı.

            İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi.



            ZİRVE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE AÇILACAK
            NATO'nun son yıllardaki en önemli zirvesinin resmi oturumu ise bugün IFEMA fuar alanında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşmalarla başlayacak.

            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferans aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bizzat Madrid'e gelerek katılacağı ilk oturumun ardından "Madrid Stratejik Konsepti" adıyla NATO'nun gelecek 10 yılındaki yol haritasının belirleneceği ve yaklaşık 15 sayfa olduğu belirtilen metin üzerindeki tartışmalara geçilecek.

            Öğleden sonraki oturuma ise NATO üyesi 30 ülkenin yanı sıra zirveye davetli olan, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç ile Gürcistan, Bosna Hersek, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet veya hükümet başkanları da katılacak.

            Zirvenin 29 Haziran'daki programı Prado Müzesi'nde verilecek akşam yemeği ile sona erecek.

            NATO, RUSYA VE ÇİN'E KARŞI YENİ TANIMLAR KULLANACAK
            NATO Zirvesi'nin 30 Haziran'daki son gününde ise toplantıların öğlene kadar tamamlanması, ardından "Madrid Stratejik Konsepti"nin açıklanıp, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısıyla zirvenin sona ermesi öngörülüyor.

                Lizbon'da 2010'da yapılan zirvede Rusya için "dış partner" tanımını yapan NATO'nun, Madrid'de bu ülke için "uluslararası güvenlik için tehdit" ifadesini kullanması, daha önce yer vermediği Çin hakkında da "uluslararası istikrarı tehdit eden bir unsur" olarak tanımlaması bekleniyor.

                Ukrayna'ya yönelik silah yardımını ve Doğu Avrupa ülkelerindeki askeri mevcudiyetini artırma kararı alması öngörülen NATO, Rusya'ya karşı "birlik ve kararlılık" mesajı verecek.

                Yeni yol haritasında, üye ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün garanti altında olduğuna vurgu yapacak NATO, hibrit tehditler, siber güvenlik konularında da önlemlerini artıracak.

                NATO'nun genişleme politikası, buna bağlı olarak Finlandiya ve İsveç'in yaptığı üyelik başvurusu ile Türkiye'nin bu iki ülkeyle imzaladığı üçlü memorandum Madrid Zirvesi'nin önceliği olacak.

                Zirvede güvenlik için 10 bin kadar polis ve asker görevlendirilirken, Madrid kent merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

                NATO KUVVETLERİNİN SAYISI 300 BİNE ÇIKACAK
                Kalan 19'u ise 2024'e kadar bu hedefi tutturma sözü verdi. NATO Mukabele Kuvveti'ni dönüştüreceklerini söyleyen Stoltenberg, yüksek hazırlıklı kuvvetlerin sayısını 300 bin üzerine çıkaracaklarını duyurdu.

                NATO mukabele kuvvetinin yaklaşık 40,000 askeri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı da kritik maddelerden biri olarak görülüyor.

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