Proje hakkında bilgi veren Makas, şöyle konuştu: "Bu tüneller 1700 metre ve 4 bin 17 metre olmak üzere toplamda 6 kilometreye yakın bir uzunluğu teşkil ediyor. Tabii her bir etap ikişer tünelden meydana geliyor. Burada gidiş geliş olarak toplamda 12 kilometrelik bir kara yolu tüneli yapısından bahsediyoruz. Bu tüneller Marmara Bölgesi'nin en uzun tünelleri. Bu yıl Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 23 metreyle, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Bu tüneller Marmara'nın Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı adeta; Küçükkuyu tünelleri. Bir yıl içinde Çanakkale'mizde ulaşımın konforunu artırmak adına, vatandaşımıza hizmet etmek adına gerekli olan ne varsa ikinci kez hayata geçti. Biz bu anlamıyla ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır."