Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 29.06.2022 15:23
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    • 29.06.2022 15:24
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    RTÜK'ten peş peşe 'ihlal' cezası: Halk TV, KRT, Tele 1 ve TGRT...

    Son dakika haberleri...  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV, KRT, Tele 1, TGRT ve Radyo Sputnik'e üst sınırdan idari para cezası verdi. İşte cezaların sebebi...

    RTÜK’ten peş peşe ’ihlal’ cezası

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, KRT, Tele 1, TGRT ve Radyo Sputnik'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

    HALK TV
    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Kadraj" ve "Mesele" adlı programlarda konukların "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

    KRT VE TGRT
    Aynı gerekçeyle KRT'de yayımlanan "Olağan İşler" programı nedeniyle kanala müeyyide uygulanırken, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yayın yasağına uymayan yayın için TGRT'ye de idari yaptırım uygulandı.

    TELE 1
    Tele 1'in "18 Dakika" programında da yayın ilkelerinin ihlal edildiği, Radio Sputnik'te "Ali Çağatay'la Seyir Hali" isimli programda, "bir alkollü içki türü ve markasını belirterek alkol kullanımını özendirici nitelikte yayın" yapıldığı gerekçesiyle ilgili yayıncı kuruluşlara üst sınırdan idari para cezası verildi.

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