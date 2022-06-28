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    • 28.06.2022 15:02
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    • 28.06.2022 15:19
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    Son dakika: Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

    Son dakika haberleri... Koronavirüs vakalarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buna rağmen hastane yükündeki azalış sürmektedir" dedi. Koca, koronavirüsün artık grip gibi seyrettiğine dikkat çekti.

    Fahrettin Koca’dan flaş koronavirüs açıklaması

    Bakan Koca önceki günkü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:

    "(Önümüzdeki aylarda Maske geri mi dönecek?) Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecektir. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. 'Grip öneminde' olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun.

    MALPRAKTİS YASASI SON DERECE ÖNEMLİ
    Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."

        COVİD-19 TABLOSU: VAKALAR BİR HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI
        Haftalık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

        Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

        İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

        Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

        TOPLAM VAKA SAYISI 15 MİLYONU GEÇTİ

        Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

        18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

        En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

        Koronavirüs vakaları 10 binin üzerinde... Maske geri gelecek mi?
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        Haberler Güncel Son dakika: Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
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