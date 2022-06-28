Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan Normalleş Süreci yapılan temaslar ve görüşmelerle devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılacak yeni görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE YAPILAN GÖRÜŞMELER

'Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri' daha önce üç toplantı gerçekleştirdi.

Son toplantı 3 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleştirilmişti.

Özel temsilcilerin, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır." denildi.

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA İKİNCİ GÖRÜŞME VİYANA'DA YAPILMIŞTI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.

Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.