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    • 28.06.2022 16:53
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    • 28.06.2022 17:04
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Hanefi Avcı sözleri: Sökülen rütbeleri aynen dikeceğiz

    Terörden tutuklu olan HDP’nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı aklamaya çalışan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın rütbesi geçtiğimiz günlerde alınmıştı. HDP’nin en yakın ortağı ve talimatından çıkamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Sabri Uzun da Hanefi Avcı da bilsin ki az kaldı, geliyor sandık. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz” dedi.

    Skandal Hanefi Avcı sözleri: Sökülen rütbeleri dikeceğiz

    37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın sorumlusu olduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturmanın tamamlanmasının ardından rütbesi alınmıştı.

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen açıklamayı yaptı.

    "Selahattin Demirtaş neden içeride?" diye her grup toplantısında soran Kılıçdaroğlu, "Sabri Uzun da Hanefi Avcı da bilsin ki az kaldı, geliyor sandık. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz. Haksızlığa tahammül edemiyoruz biz" dedi.

    İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:

    "Devlette görev yapan ve zamanı geldiğinde emekli olan insanların toplumda adaletsizlik gördüğünde itiraz etme hakları vardır. Belki kamu görevlisi olarak rahat konuşamaz ama ayrıldıktan sonra özgürce konuşabilirler. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'dan söz ediyorum. Sabri Uzun, Canan Kaftancıoğlu hakkında yanlış yapıldığını söyledi. Ardından Hanefi Avcı, Demirtaş kararı için 'AİHM kararını uygulayın' dedi. İkisinin de rütbesi sökülecek. Gerekçe? FETÖ terör örgütüyle iltisaklı. Adaletsizliğin ulaştığı boyutu görebiliyor musunuz? Sabri Uzun da Hanefi Avcı da bilsin, az kaldı, geliyor sandık. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz, aynen iade edeceğiz. Haksızlığa tahammül edemiyoruz biz. Öyle FETÖ iltisaklı falan deniyor. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Biri düştü, diğeri de düşecek. TSK'nın 80-90 yaşındaki generallerini hapse atıyorsunuz. Bazıları hapiste olduğunu da bilmiyor. Bu mudur devlet yönetimi? Böyle bir devlet yönetimi olmaz."

        HANEFİ AVCI'NIN RÜTBESİ NEDEN ALINMIŞTI?
        Hanefi Avcı, o programda, kamuoyunda "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın "Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini" ileri sürdü. Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin ise "Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" söyleyecek kadar ileri gitmişti.

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HANEFİ AVCI'YA SORUŞTURMA
        Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile "6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı" gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emekli Emniyet Müdürü Avcı, aynı televizyon programında; "geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı" ve "Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına" yönelik ifadeler de kullanmıştı.

        HANEFİ AVCI'NIN RÜTBESİ ALINDI
        Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile "6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı" gerekçesi ile soruşturma başlattı. Sabah'ın haberine göre 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Avcı'nın emekli Polis kimliği ve silahı da geri alınacak.
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