CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Hanefi Avcı sözleri: Sökülen rütbeleri aynen dikeceğiz

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:

"Devlette görev yapan ve zamanı geldiğinde emekli olan insanların toplumda adaletsizlik gördüğünde itiraz etme hakları vardır. Belki kamu görevlisi olarak rahat konuşamaz ama ayrıldıktan sonra özgürce konuşabilirler. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'dan söz ediyorum. Sabri Uzun, Canan Kaftancıoğlu hakkında yanlış yapıldığını söyledi. Ardından Hanefi Avcı, Demirtaş kararı için 'AİHM kararını uygulayın' dedi. İkisinin de rütbesi sökülecek. Gerekçe? FETÖ terör örgütüyle iltisaklı. Adaletsizliğin ulaştığı boyutu görebiliyor musunuz? Sabri Uzun da Hanefi Avcı da bilsin, az kaldı, geliyor sandık. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz, aynen iade edeceğiz. Haksızlığa tahammül edemiyoruz biz. Öyle FETÖ iltisaklı falan deniyor. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Biri düştü, diğeri de düşecek. TSK'nın 80-90 yaşındaki generallerini hapse atıyorsunuz. Bazıları hapiste olduğunu da bilmiyor. Bu mudur devlet yönetimi? Böyle bir devlet yönetimi olmaz."