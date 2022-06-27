Son dakika: Ukrayna'da AVM'ye füzeli saldırı! "Kurbanları tahmin etmek imkansız"

Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Füze saldırısında en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
BİN KİŞİ VARDI
Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.
AVM'nin Kremençuk bölgesinde olduğu bildiriliyor. Saldırıda can kayıpları var.
Bir füzenin kalabalık bir alışveriş merkezine isabet ettiğini aktaran Zelenski, "Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" açklamasını yaptı.
Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski resmi Instagram hesabından saldırıyı şu sözlerle duyurdu:
AÇIKLAMA YAPTI
"Rusya güçleri binden fazla sivilin bulunduğu bir alışveriş merkezine roket saldırında bulundu. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor.