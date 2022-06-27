Son dakika: Ukrayna'da AVM'ye füzeli saldırı! "Kurbanları tahmin etmek imkansız"

Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Füze saldırısında en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

BİN KİŞİ VARDI

Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.