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    • Haberler
    • 27.06.2022 09:06
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    • 27.06.2022 09:06
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    27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları belli olacak mı? İşte Kabine Toplantısı sonuçları...

    27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bugün gerçekleşecek toplantının ardından önemli konularda alınan kararlar açıklanacak. Peki, 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Kabine Toplantısı sonuçları ne oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

    27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ne olacak sorusu yer alıyor. Kabine Toplantısı sonuçları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kabine Toplantısı düzenli aralıklarla 15 günde bir yapılmaktadır. Bu nedenle yeni toplantının bugün saat 14.00'da gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

    Kabine toplantısı kararları hakkında araştırmalar da hızlandı. Asgari ücret, bayram tatili ve memur maaşları hakkında detayların ele alınması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi konusundaki son durumu ele alacak.

    Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.

    Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.

        Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

        Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

        Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

        Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

        Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

        KABİNE TOPLANTISI AKRARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kabine Toplantısı kararları toplantının bitmesinin ardından açıklanacak. 17.00-18.00 saatleri arasında toplantının sona ermesi bekleniyor.

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        Haberler Haberler 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları belli olacak mı? İşte Kabine Toplantısı sonuçları...
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