27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları belli olacak mı? İşte Kabine Toplantısı sonuçları...

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.