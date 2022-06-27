27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları belli olacak mı? İşte Kabine Toplantısı sonuçları...

27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları ne olacak sorusu yer alıyor. Kabine Toplantısı sonuçları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kabine Toplantısı düzenli aralıklarla 15 günde bir yapılmaktadır. Bu nedenle yeni toplantının bugün saat 14.00'da gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?
Kabine toplantısı kararları hakkında araştırmalar da hızlandı. Asgari ücret, bayram tatili ve memur maaşları hakkında detayların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi konusundaki son durumu ele alacak.
Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.
Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.