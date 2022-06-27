Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıydu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim oldu.
Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
6 İLDE KIRMIZI KODLU UYARI
Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.
AFAD'DAN BİR UYARI DAHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." denildi.
İşte dakika dakika Karadeniz'deki selden son gelişmeler;
11.31: Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.
İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.