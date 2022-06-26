81 ilde ekmek fabrikası kurulacak! Bakan Özer duyurdu! Günde bir milyon ekmek üretilecek

MESLEK LİSELERİNDE 1 MİLYON EKMEK ÜRETİLECEK

Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin 4 milyon metrekare uygulama alanı olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"Bu alandaki tüm tarımsal ürünleri, okullarımızın giriş kısmına konulacak satış reyonlarında düşük fiyatta vatandaşlara sunacağız. Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonlar başladı. Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum. Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız."