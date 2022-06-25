Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait bomba yüklü kamyon imha edildi!

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait bomba yüklü bir kamyonun imha edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) 21.06.2022 tarihinde Suriye/Fırat Kalkanı Harekat bölgesi/Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensuplarınca, içerisinde bomba yüklü IVECO marka kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine, harekete geçti.
BOMBA YÜKLÜ KAMYON İMHA EDİLDİ
Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi.
Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi.