İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Suçüstü yakalandılar

Jandarma ekipleri İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüpheli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradıkları bilgisini aldı.
Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı.
TARİHİ ESER KAÇKÇILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalanan 8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.
YUNAN, ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.