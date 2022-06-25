İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Suçüstü yakalandılar

600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.



Yakalanan 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.