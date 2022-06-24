SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan DW Türkçe'nin seks işçilerini özendiren haberine tepki: Utanç vesikası

DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi: DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.