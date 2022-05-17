İstanbul merkezli 7 ilde Twitch şebekesine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!

Operasyon çerçevesinde İstanbul'da, 9 ilçede belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bu baskınlardan biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada gerçekleşti.