Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2022 07:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 07:50
    ABONE OL

    İstanbul merkezli 7 ilde Twitch şebekesine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli 7 ilde yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Twitch şebekesine şafak basını!

    İstanbul'da ünlü yayıcılık platformu Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da 9 ilçede 18 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırcılık yaptıkları ve para akladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyon çerçevesinde İstanbul'da, 9 ilçede belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bu baskınlardan biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada gerçekleşti.
        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Güncel İstanbul merkezli 7 ilde Twitch şebekesine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!
            SON DAKİKA