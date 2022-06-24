İranlı ölüm timi susturucu ve krokilerle yakalandı! Kanlı plan çökertildi

SERİ OPERASYONLAR

Türk istihbarat makamları, iki hafta önce SAVAMA kontrolünde öğrenci, turist ve iş adamı görünümünde DMO (Devrim Muhafızları Ordusu) mensuplarından oluşan 5 kişilik bir timin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. İstanbul'a girip kiraladıkları günü birlik evlere yerleşen ve 3 yerli iş birlikçiyle keşif çalışması yapan suikast timi, hedefte bulunan eski bir İsrailli diplomatın eşinin Beyoğlu'nda kaldığı oteli tespit edince turist görünümüyle otele yerleşti. Suikast timi, saldırı için harekete geçince operasyon düğmesine basan MİT ve Emniyet önce hedefteki İsrailli diplomat eşini uyarıp korumaya aldı. Suikast timinde yer alan 5 İranlı ile 3 yerli işbirlikçi 16 Haziran Perşembe gecesi düzenlenen seri operasyonlarla yakalandı.