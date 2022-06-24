CHP'li Çerçioğlu yeşil alan sözü verdi bina dikti! Kılıçdaroğlu’na tepki: Her yer beton ve rant

Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Çerçioğlu, sözünü tutmayarak 9 bin 958 metrekarelik araziyi betonlaştırdı. Araziye yapılan Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasının açılışı dün gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün vatandaşların tepkisini çeken binanın açılışına katıldı.
Törenin ardından hizmet binasının karşısında Kuşadası Çevre Platformu üyeleri, 'Her yer beton ve rant', 'Kuşadası'nda turistten çok müteahhit var', 'Park olacaktım, otopark oldum', 'Kuşadası değil beton adası' yazılı pankartlar açarak tepki gösterdi.
Törene katılanlar ile platform üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.