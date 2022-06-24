Başkan Erdoğan Marmaris'te! Orman yangını olan bölgeyi ziyaret etti

YANGINLA MÜCADELEDE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının 4'üncü gününde, 3 noktada devam eden alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması beklendiği için alevlerin o saatlere kadar kontrol alınmasına çalışılırken, kritik saatler başladı. Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 4'üncü güne girildi.