AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu

Tokat'ın Zile ilçesinde yaklaşık bir hafta önce çevre düzenlemesi tamamlanan Roma dönemi eseri kalede açılış töreni yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun katılımı ile açılışı yapılan kaleye Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı, Başkan Erdoğan'ın posterinin törenin ardından birkaç gün sonra asılı olduğu yerden kesilerek indirildiğini iddia etti. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Ziraatçı, suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Zile Kalesi önünde açıklamalarda bulunan Ziraatçı, "Zile Kalesi'nde restorasyon çalışmalarının açılışının ardından bir misafirimi gezdirmek için kaleye çıktım. Buraya geldiğimde Zile Belediyesine ait itfaiye aracı Cumhurbaşkanımızın olduğu posteri kesti ve yere düştükten sonra arkasına bakmadan gittiler. Tekrar posteri biz kaymakamlığımız aracı ile astırdık. Cumhurbaşkanımızın posterine tahammül edememelerinin, bu resmi kesip yere bırakmalarının hesabını sormamız gerektiğine kanaat ettik. Bununla alakalı suç duyurusunda bulundum" dedi.

MHP'Lİ BULUT'TAN TEPKİ

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağıyla birlikte Zile Kalesi'nde asılı bulunan portresinin iplerini keserek ayaklar altına almaya kalkan Zile Belediyesi itfaiye personelleri hakkında MHP Zile İlçe Başkanımız Ahmet Ziraatçı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç İl Başkanımız Mustafa İpek Bey tarafından da takip edilmektedir. Alçakça saldırı sonrasında Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu Bey gerekli hassasiyeti derhal göstermiş ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Zile İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "Zile Belediyesi personelinin Zile Kalesi'nde asılı bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan posterini Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağımızın yanından ayırma eylemleri ile ilgili olarak indirme nedeni, şekli, indirme gerekçesi ile ilgili gelişmelerin soruşturulması hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konuyla ilgili en başından bu saate kadar süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı herhangi bir hakaret söz konusu olduğu taktirde yasal başvurularımızla sorumluların adalet karşısında gereken hesabı vermesi için süreci sonuna kadar takip edeceğiz" denildi.

CHP'Lİ BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise iddiaları reddederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin rüzgardan dolayı yırtılarak yere düştüğünü, onarıldıktan sonra yerine asıldığını söyledi.