Tahıl koridorunda kilit ülke Türkiye! ABD'den flaş açıklama: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem." diye konuştu.