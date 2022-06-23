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    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahmut Ustaosmanoğlu için resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaatinin lideri

    için bir taziye mesajı yayımladı.

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan; manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" dedi.

    İşte Bahçeli'nin o paylaşımı;

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