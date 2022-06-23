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    • 23.06.2022 14:54
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    Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın maaşı hakkındaki iddialarına AK Parti'den tepki

    Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan muhalefetin Başkan Erdoğan'ın maaşı hakkındaki iddialarına tepki geldi. Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeksli" dedi.

    Muhalefetin ek bütçe iddialarına AK Parti’den yanıt

    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt verdi. Ünal, Başkan Erdoğan'ın bir artış talebi olmadığını belirtti, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı bütçesine endeksli olduğunu ifade etti. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun da artıştan aynı oranda faydalandığını belirtti, muhalefete bir de çağrıda bulundu.

    AK PARTİLİ ÜNAL: CUMHURBAŞKANIMIZ ÖDENEK ARTIŞI TALEP ETMEDİ
    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

    2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,7 şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli.

    Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmadı ancak emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekilleri, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanlarına yansıtıldı.

    MUHALEFETE ÇAĞRI: GELİN ENDEKSLİ OLMAKTAN ÇIKARALIM
    Ben buradan bir çağrı yapıyorum; Buyurun emeklilerin maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece artniyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu konuşuldu. Emekli olmuş, eski milletvekilleri, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ MAĞDURİYET NEDENİYLE ARTIŞA ONAY VERDİ"
    Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi.

    Milletvekili emekli maaşlarını, Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım demiştik. Buyursunlar, bunu Cumhurbaşkanı'nın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım.

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