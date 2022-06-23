JIN TV’ye ödül vermişlerdi! Terör propagandası yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi 7 sanık hakim karşısında

Ödül verilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında dava açıldı.
İDDİALARI REDDETTİLER
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenen 7 sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasının ardından sanıklara savunma için söz verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ödüllerin kimlere verileceği ile ilgili kararın yönetim kurulunca belirlendiğini ifade ederek, "Çevre haberi yapan gazeteciye ödül verdik diye Mimarlar Odası Ankara Şube yönetimine dava açılması kabul edilebilir değildir. Biz bu ödülü 2013 yılından beri vermekteyiz ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin haberlerini yapan gazetecilere vermekteyiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi istihbarat örgütü değildir. Çevre haberine verilen bir ödülün terör örgütü konusu haline getirilmesine ülkem adına üzgünüm. Haberlerimizin kamuoyunda görünürlüğü açıktır. Tüm medya organları kamu yararı ve kent mücadelemize yayınlarında yer vermektedir.