JIN TV’ye ödül vermişlerdi! Terör propagandası yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi 7 sanık hakim karşısında

Sabah'ta yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ödüllerin kimlere verileceği ile ilgili kararın yönetim kurulunca belirlendiğini ifade ederek, "Çevre haberi yapan gazeteciye ödül verdik diye Mimarlar Odası Ankara Şube yönetimine dava açılması kabul edilebilir değildir. Biz bu ödülü 2013 yılından beri vermekteyiz ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin haberlerini yapan gazetecilere vermekteyiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi istihbarat örgütü değildir. Çevre haberine verilen bir ödülün terör örgütü konusu haline getirilmesine ülkem adına üzgünüm. Haberlerimizin kamuoyunda görünürlüğü açıktır. Tüm medya organları kamu yararı ve kent mücadelemize yayınlarında yer vermektedir.