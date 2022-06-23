İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti: Yeni operasyon listesi oluşturuluyor!

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazandığını anlatan M.Z, üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını, "ev abiliği" yaptığı esnada askeri liseye hazırlanan 1 ilkokul öğrencisi ile ilgilendiğini, daha sonra "bölge ortaokul mesulü" ve "bölge üniversite mesulü" olduğunu ifade etti.

Sonraki süreçte bazı örgüt evlerinden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğunu belirten M.Z, bir süre sonra ise "askeri mahrem yapılanma" içerisinde sözde öğretmen konumuyla, askeri lisede okuyan 2 öğrenciyle ilgilendiğini anlattı.