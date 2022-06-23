Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2022 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2022 23:18
    ABONE OL

    Son dakika: 6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluk yapanlar yandı

    Son dakika... TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşte detaylar...

    6. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi

    TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak.

    STOKÇULAR YANDI

    Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    24 maddeden oluşan 6. yargı paketinin içeriği şöyle:

    Yasa teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor.

    Buna göre; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

    HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI OLUŞTURULACAK

    Ayrıca hakim adaylığı kurumu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacak. İyi yetiştirilmeleri amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim verilecek. Yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisi'nde yüz yüze eğitim alacak.

        Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.

        NOTERLER TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ YAPACAK

        Hukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla 'Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek.

        DHA'nın haberine göre; noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü, bu çerçevede yeniden düzenlenecek. Ayrıca gayrimenkul satışları noter aracılığı ile yapılacak. Böylece noterlere taşınmaz satış işlemleri yapma görevi de verilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, adaylığı yasaldır
        Haberler Güncel Son dakika: 6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluk yapanlar yandı
            SON DAKİKA