Son dakika: 6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluk yapanlar yandı

NOTERLER TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ YAPACAK

Hukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla 'Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek.

DHA'nın haberine göre; noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü, bu çerçevede yeniden düzenlenecek. Ayrıca gayrimenkul satışları noter aracılığı ile yapılacak. Böylece noterlere taşınmaz satış işlemleri yapma görevi de verilecek.