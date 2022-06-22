Şehit haberine yürek dayanmadı! Şehit Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) şehadet haberini alan babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası ise tedavi altına alındı.

Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.