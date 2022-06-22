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    • 22.06.2022 10:30
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    Şehit haberine yürek dayanmadı! Şehit Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

    Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın şehadet haberini alan yakınları acı habere dayanamadı. Şehit Fatih Özkaya'nın Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı.

    Şehit haberine yürek dayanmadı

    Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) şehadet haberini alan babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası ise tedavi altına alındı.

    Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

        ŞEHİT FATİH ÖZKAYA'NIN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ
        Oğlunun şehadet haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Şehidin cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

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        Haberler Güncel Şehit haberine yürek dayanmadı! Şehit Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı
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