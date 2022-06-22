Afganistan'da şiddetli deprem! 150'den fazla ölü var...

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.
Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.
Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.