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    • 22.06.2022 08:04
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    Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu

    Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu. Bakan Akar, şehit asker için taziye mesajı yayınladı.

    Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haber

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu bildirildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

    BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

    "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Baş'ın fotoğrafına da yer verildi.

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    Haberler Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu
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