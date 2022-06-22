Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomatik görüşmelere yeniden hız verdi. Özellikle Ukrayna tahılının dünyaya sevki konusunda yaşanan olumsuzlukları gidermek için önce Birleşmiş Milletler (UN) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Rusya'nın gübre satışlarında yaşanan sorunların da küresel alanda gıda güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiğini bildirdi.
Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de tele-zirve gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini iletti. Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona erdirilmesi için iki ülkenin yapabileceği girişimler konusunda da fikir birliğine varıldığı kaydedildi.
Başkan Erdoğan, önceki gün BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna krizi ele alındı. Guterres'in İstanbul'daki toplantıya katılabileceği açıklandı.