



MASA TÜRKİYE'DE KURULUYOR

Tahıl krizine çözüm bulmak için MSB'den askeri bir heyetin Rusya'ya gideceği açıklandı. Ardından 10 gün içinde İstanbul'da kurulacak kriz masasında, Rusya, Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye'nin ve BM'nin gözlemci olacağı kararı alındı! Başkan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılacağı belirtilen toplantıda, tahıl ve gübre ile ilgili kesin bir çözümün bulunabileceği aktarıldı.



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