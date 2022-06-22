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    Başkan Erdoğan'dan küresel tahıl krizini bitirecek adımlar!

    Başkan Erdoğan, hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, hem de İngiltere Başbakanı Johnson’a ile Ukrayna tahılının dünyaya satışı için işbirliği yapmayı önerdi.

    Un zirvesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomatik görüşmelere yeniden hız verdi. Özellikle Ukrayna tahılının dünyaya sevki konusunda yaşanan olumsuzlukları gidermek için önce Birleşmiş Milletler (UN) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Rusya'nın gübre satışlarında yaşanan sorunların da küresel alanda gıda güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiğini bildirdi.



    Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de tele-zirve gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini iletti. Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona erdirilmesi için iki ülkenin yapabileceği girişimler konusunda da fikir birliğine varıldığı kaydedildi.



    Başkan Erdoğan, önceki gün BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna krizi ele alındı. Guterres'in İstanbul'daki toplantıya katılabileceği açıklandı.



        MASA TÜRKİYE'DE KURULUYOR
        Tahıl krizine çözüm bulmak için MSB'den askeri bir heyetin Rusya'ya gideceği açıklandı. Ardından 10 gün içinde İstanbul'da kurulacak kriz masasında, Rusya, Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye'nin ve BM'nin gözlemci olacağı kararı alındı! Başkan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılacağı belirtilen toplantıda, tahıl ve gübre ile ilgili kesin bir çözümün bulunabileceği aktarıldı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan küresel tahıl krizini bitirecek adımlar!
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