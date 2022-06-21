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    • 21.06.2022 16:46
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    Sözcü yine yalan pompaladı! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın sözlerini böyle çarpıttılar

    Manipülatif haberlerle sürekli olarak algı operasyonu yapan ve yalan bilgi paylaşan Sözcü Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı. Sözcü tarafından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya dayandırılarak servis edilen haber ile 122 bin Suriyeli'nin kayıp olduğu yalanı ortaya atıldı.

    Sözcü yine yalan pompaladı

    Son dönemde manipülatif bilgilerle sığınmacılar üzerinden yabancı düşmanlığı yapan belirli çevreler, bugün de bir başka yalanı ortaya attı. Sözcü Gazetesince İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya dayandırılarak servis edilen haber ile 122 bin Suriyeli'nin kayıp olduğu yalanı ortaya atıldı.

    TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na geçtiğimiz hafta bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki toplam Suriyeli sayısının yaklaşık 3 milyon 760 bin olduğunu, bunun içerisinde adres tahkikatı çalışmaları kapsamında Türkiye'de olduklarına ilişkin hiçbir işaret olmadığı belirlenen ve 2 yıl önce askıya alınan 122 bin kişinin olduğunu söyledi.

    SÖZCÜ VERİYİ ÇARPITTI
    Sözcü Gazetesi Emin Özgenül imzalı haberde söz konusu veri çarpıtıldı. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da benzer şekilde açıkladığı veri, 2016 yılından bu yana batıya göç eden 667 bin düzensiz göçmen arasında bulunan ve Türkiye'de olduğuna dair hiçbir hareketlilik olmayan kişiler kapsıyor.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Güncel Sözcü yine yalan pompaladı! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın sözlerini böyle çarpıttılar
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