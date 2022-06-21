Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." demişti.
4,5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN
Prens Selman'ın iade-i ziyareti, Başkan Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.
İLİŞKİLERDE YENİ İVME
Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.