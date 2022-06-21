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    • 21.06.2022 11:36
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    Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek. Selman'ın iade-i ziyareti, Başkan Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Kritik ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Külliye’de kabul edecek!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çarşamba günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." demişti.

    4,5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN
    Prens Selman'ın iade-i ziyareti, Başkan Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

    İLİŞKİLERDE YENİ İVME
    Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

        Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ticaret, gümrük, yatırım, müteahhitlik, turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.

        Selman'ın ziyaretinde bu alanlarda yeni anlaşmalara imza atılarak somut gelişme gösterilmesi planlanıyor.

        Erdoğan, Nisan ayındaki ziyaret dönüşünde iki ülke ilişkilerindeki ekonomik potansiyele dikkat çekerek "İki ülke iş adamlarını, yatırımcılarını bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık. İlişkilerimizin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirilmesi hususundaki ortak irademizi en açık şekilde ve en üst düzeyde ortaya koymuş olduk. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikrarı için bu gayreti sürdürme kararlılığındayız" demişti.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geliyor!
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