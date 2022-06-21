Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Gözaltına alındılar

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN TERÖRİSTLER YAKALANMIŞTI

Terör örgütüne dün de bir darbe vurulmuştu.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla dün Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ELEBAŞLARININ KONUŞMA VE İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.