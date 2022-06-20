Terör örgütü PKK'nın elebaşından Gezi güzellemesi: Gezi şehitleri Türkiye'nin onurlu direnişçileriydi

KK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'de son dönemde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan Gezi Parkı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karasu "Gezi şehitlerini saygı ile anıyorum. Onlar Türkiye'nin onurlu direnişçileriydiler. Şimdi o direnişin anlamı daha da büyüdü." ifadelerini kullandı.
GEZİ'NİN DESTEKÇİLERİ PKK
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, gezi ayaklanmasını PKK'nın alt kolu olan sözde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi"nin örgütlediğini ve öncülük hiç çekinmeden itiraf etmişti.
GEZİ'NİN AKTÖRLERİ
PKK'lı kalleş Yoldaş, "Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.
PKK'lı hain Yoldaş büyük tepki toplayan şu ifadelerde bulundu;
"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."