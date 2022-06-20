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    • 20.06.2022 11:46
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    İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası! Boykot çağrısı: Alışveriş yapmayı kesin!

    Türkiye'deki aile yapısını ve çocukları hedef alan küresel şirketlerin bir skandalı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara'nın ekmekleri ayaklar altına almasının ardından şimdi de İsveçli giyim markası H&M’nin internet sitesinde “Pride (Onur) 2022: Seçtiğim ailem” başlıklı bir sayfa hazırlandı. İnternet sitesindeki yazıda ve videoda üç “seçilmiş aile” örneği de verilerek LGBT propagandası yapıldı.

    takvim.com.tr
    İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası!

    Geçtiğimiz günlerde İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara'nın ekmekleri ayaklar altına almasının ardından şimdi de Türkiye'de sapkınlığı yaymayı hedefleyen İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında "LGBT" propagandası yapmaya başladı.

    İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLADILAR
    H&M ise bir İsveç markası ve Türkiye'nin birçok yerinde satış mağazası bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Onur Haftası'na yakın dönemlerde markanın 'Pride' koleksiyonu adını verdiği koleksiyonlar internet sitesinde yer aldı. Bu koleksiyonunda etkinliklere katılacaklar için tişört, yağmurluk, çorap ve çantaya kadar her detay düşünüldü.

    LGBTQIA+ PROPAGANDASI: "SEÇTİĞİM AİLEM!"
    Bu yıl da H&M'nin internet sitesinde "Pride (Onur) 2022: Seçtiğim ailem" başlıklı bir sayfa hazırlandı. Sitede "Bu yılki Pride kampanyasında dünyanın farklı yerlerinden üç aile ön plana çıkıyor. Biri Güney Afrika'da dans pistinde oluşturuldu, diğeri ünlü bir İspanyol trans kadının hikâyesiyle başladı ve üçüncüsü Londra'nın yaratıcı sahnesinde şekillendi. Bakıldığında, çok farklı görünebilirler. Ancak bu ailelerin önemli bir ortak noktası var: ailelerini kendileri seçti" ifadeleri kullanıldı.

        "Seçilmiş Aile" ise markanın internet sitesinde yer alan yazıda şöyle tanımlandı: "Bu konsept yalnızca LGBTQIA+ topluluğuna özel değil – herkes seçilmiş bir ailenin parçası olabilir – ancak bu keyifsiz bir deneyimle iç içedir. Neden mi? Biyolojik ailesi veya toplum tarafından reddedilen kişi (ne yazık ki, topluluk içindeki çoğu kişide durum böyle), bu boşluğu dolduracak birilerini arar: Seçilmiş bir aile." Bu ifadelerin dışında internet sitesindeki yazıda ve videoda üç "seçilmiş aile" örneği anlatılarak LGBTQIA+ propagandası da yapılıyor.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "BU CİNSİYETSİZLİK PROPAGANDASINDAN SONRA…"
        AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, H&M markasının bu propagandasına sosyal medyadan tepki göstererek boykot çağrısı yaptı. Birinci, "Bu (H&M) bir İsveç markası. Türkiye'de birçok satış mağazası var. Hizmet ettikleri bu cinsiyetsizlik propagandasından sonra, bu markanın mağazalarından alışveriş yapmayı kesmeyi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

        LGBT NEDİR?
        LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. LGBT'lilerin Onur Haftası (Pride) olarak adlandırdıkları hafta ise haziran ayının sonlarında dünyada kutlanıyor.

        ZARA'DAN SKANDAL: EKMEK AYAKLAR ALTINA ALINDI
        Geçtiğimiz günlerde de İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara skandal bir reklama imza atmıştı.

        Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.

        MANİDAR ZAMANLAMA
        Skandal reklamın 'dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması manidar bulundu. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.

            SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
            Ekmeğin ayaklar altında gösterildiği rekmala sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederken kimi kullanıcılar ise gıda krizi söylentilerinin yaşandığı dönemde böyle bir reklamın masum olmayacağına dikkat çekti. 'Zara Haddini Bil' etiketiyle Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

            YILDIZ TİLBE: ALLAH SİZE O EKMEĞİN KIRINTISINI NASİP ETMESİN
            Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

            Yıldız Tilbe, "Allah size o Ekmeğin kırıntısını nasip etmesin" ifadeleriyle ünlü markaya tepkisini dile getirdi.

            Tilbe bir de, "Kapansın Zara kendi memleketine gitsin , Allah orda versin cezalarını bize bulaştırmasın." tepkisinde bulundu.
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                Haberler Güncel İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası! Boykot çağrısı: Alışveriş yapmayı kesin!
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