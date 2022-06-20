İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası! Boykot çağrısı: Alışveriş yapmayı kesin!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "BU CİNSİYETSİZLİK PROPAGANDASINDAN SONRA…"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, H&M markasının bu propagandasına sosyal medyadan tepki göstererek boykot çağrısı yaptı. Birinci, "Bu (H&M) bir İsveç markası. Türkiye'de birçok satış mağazası var. Hizmet ettikleri bu cinsiyetsizlik propagandasından sonra, bu markanın mağazalarından alışveriş yapmayı kesmeyi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

LGBT NEDİR?

LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. LGBT'lilerin Onur Haftası (Pride) olarak adlandırdıkları hafta ise haziran ayının sonlarında dünyada kutlanıyor.

ZARA'DAN SKANDAL: EKMEK AYAKLAR ALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde de İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara skandal bir reklama imza atmıştı.



Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.