İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası! Boykot çağrısı: Alışveriş yapmayı kesin!

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Inditex grubunun bir markası olan ünlü giyim şirketi Zara'nın ekmekleri ayaklar altına almasının ardından şimdi de Türkiye'de sapkınlığı yaymayı hedefleyen İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında "LGBT" propagandası yapmaya başladı.
İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLADILAR
H&M ise bir İsveç markası ve Türkiye'nin birçok yerinde satış mağazası bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Onur Haftası'na yakın dönemlerde markanın 'Pride' koleksiyonu adını verdiği koleksiyonlar internet sitesinde yer aldı. Bu koleksiyonunda etkinliklere katılacaklar için tişört, yağmurluk, çorap ve çantaya kadar her detay düşünüldü.
LGBTQIA+ PROPAGANDASI: "SEÇTİĞİM AİLEM!"
Bu yıl da H&M'nin internet sitesinde "Pride (Onur) 2022: Seçtiğim ailem" başlıklı bir sayfa hazırlandı. Sitede "Bu yılki Pride kampanyasında dünyanın farklı yerlerinden üç aile ön plana çıkıyor. Biri Güney Afrika'da dans pistinde oluşturuldu, diğeri ünlü bir İspanyol trans kadının hikâyesiyle başladı ve üçüncüsü Londra'nın yaratıcı sahnesinde şekillendi. Bakıldığında, çok farklı görünebilirler. Ancak bu ailelerin önemli bir ortak noktası var: ailelerini kendileri seçti" ifadeleri kullanıldı.