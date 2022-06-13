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    • 13.06.2022 16:32
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    • 13.06.2022 16:54
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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu'dan Zara'nın ekmeği ayaklar altına aldığı skandal reklama tepki: Aymazlık cehalet!

    Ünlü giyim markası Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı. Skandala Türkiye Fırıncılar Federasyonu'dan da tepki geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bir, ekmek üreticisi olarak, ‘ekmeği nimet olarak kabul eden’ tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Fırıncılar Zara’ya kürek çekti

    Dünyaca ünlü İspanyol giyim şirketi Zara skandal bir reklama imza atarak tepki çekti.

    EKMEK AYAKLAR ALTINA ALINDI
    Zara Almanya'da internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletlerin görselinde ekmekleri kullandı. Ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.

    Dün gündeme gelen olay sonrası Zara'ya büyük tepki yükseldi.

    FIRINCILAR FEDERASYONUNDA TEPKİ
    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Zara'nın reklamını seert sözlerle eleştirdi.

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

    AYMAZLIK CEHALET
    Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, "Tüm dünyada 'kutsallar arasında' yer alan, 'nimet' olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, 'adeta hakaret edercesine' ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir" ifadelerini kullandı.

    Balcı, açıklamasına şöyle devam etti:
    "Uluslararası arenada tasarımlarıyla kendini kanıtlamış Zara firmasının bu tür bir reklam ile nereye varmak istediğini anlamak ise mümkün değildir. Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum. Ve, toplumun tüm kesimlerini de bu bağlamda göreve davet ediyor ve tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum."

    ZAMANLAMASI MANİDAR
    Dün takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği skandal reklamın zamanlaması da manidar bulundu. 'Dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Ekmeğin ayaklar altında gösterildiği rekmala sosyal medyadan tepki yağdı. Kimi kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederken kimi kullanıcılar ise gıda krizi söylentilerinin yaşandığı dönemde böyle bir reklamın masum olmayacağına dikkat çekti. 'Zara Haddini Bil' etiketiyle Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

    YILDIZ TİLBE: ALLAH SİZE O EKMEĞİN KIRINTISINI NASİP ETMESİN
    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sosyal medyada duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

        Yıldız Tilbe, "Allah size o Ekmeğin kırıntısını nasip etmesin" ifadeleriyle ünlü markaya tepkisini dile getirdi.

        Tilbe bir de, "Kapansın Zara kendi memleketine gitsin , Allah orda versin cezalarını bize bulaştırmasın." tepkisinde bulundu.

        İşte o tepkilerden bazıları;
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        Haberler Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu'dan Zara'nın ekmeği ayaklar altına aldığı skandal reklama tepki: Aymazlık cehalet!
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