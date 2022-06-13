Türkiye Fırıncılar Federasyonu'dan Zara'nın ekmeği ayaklar altına aldığı skandal reklama tepki: Aymazlık cehalet!

Dün gündeme gelen olay sonrası Zara'ya büyük tepki yükseldi.

FIRINCILAR FEDERASYONUNDA TEPKİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Zara'nın reklamını seert sözlerle eleştirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AYMAZLIK CEHALET

Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, "Tüm dünyada 'kutsallar arasında' yer alan, 'nimet' olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, 'adeta hakaret edercesine' ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir" ifadelerini kullandı.

Balcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası arenada tasarımlarıyla kendini kanıtlamış Zara firmasının bu tür bir reklam ile nereye varmak istediğini anlamak ise mümkün değildir. Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum. Ve, toplumun tüm kesimlerini de bu bağlamda göreve davet ediyor ve tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum."

ZAMANLAMASI MANİDAR

Dün takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği skandal reklamın zamanlaması da manidar bulundu. 'Dünyada gıda ve buğday krizi yaşanacak' söylentilerinin arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. Son olarak gıda krizine ilişkin Londra merkezli The Economist dergisi de felaket senaryoları çizmişti. The Economist'in kapak görselinde buğday başaklarını kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir gıda krizine sürükleneceğine değinilmişti.