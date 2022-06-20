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    • 20.06.2022 12:49
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    Bakayalara bedelli askerlik affı! İşte detayları... Genel Kurmay Başkanı için yaş haddi değişti

    Son dakika haberleri... Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıkladı.

    Bakayalara bedelli askerlik affı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum." ifadeleriyle duyurduğu bedelli askerlik affına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir ÜnalYoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen afa ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor.

    Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

    GENEL KURMAY BAŞKANININ YAŞ HADDİ DEĞİŞTİ
    Genelkurmay başkanının görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

    Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

    7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor."

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Bakayalara bedelli askerlik affı! İşte detayları... Genel Kurmay Başkanı için yaş haddi değişti
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