İsrail'li uzmandan dikkat çeken gaz tedariği analizi: Uzun vadeli çözümün anahtarı Türkiye!

"TÜRKİYE-İSRAİL ALTERNATİFİ AVRUPA İÇİN DAHA UCUZ VE UZUN VADELİ ÇÖZÜM OLUR"

Avrupa'nın Rus gazının yerini doldurmak için çok sayıda alternatife ihtiyacı olduğuna değinen Rettig, "Ne kadar çok ihracat anlaşması yapılırsa, o kadar çok altyapı inşa edilir, yeni enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de daha fazla gaz aramaya gelme olasılığı o kadar artar." dedi.

Rettig, LNG'nin Avrupa için pahalı bir seçenek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın şu ana kadar yaptığı anlaşmalar geçici bir çözüm. Uzun vadeli bir çözüm aranıyorsa LNG'den daha ucuz ve istikrarlı boru hatları inşa edilmeli. Azerbaycan, Irak, İran ya da İsrail ile Doğu Akdeniz'den gelecek yeni boru hatlarının Avrupa'ya ulaşacağı ana geçiş Türkiye olacaktır. İsrail'den Türkiye'ye bir boru hattı genişliğe bağlı olarak yılda 10 ila 16 milyar metreküp gaz taşır ve LNG'den ucuz olur."