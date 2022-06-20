İsrail'li uzmandan dikkat çeken gaz tedariği analizi: Uzun vadeli çözümün anahtarı Türkiye!

Mevcut altyapıyla İsrail'in Mısır'a göndereceği gaz miktarının kısıtlı olacağını vurgulayan Rettig, "İsrail'den Mısır'a giden boru hatlarında büyük darboğazlar var çünkü aynı boru hatları İsrail'in iç pazarında da kullanılıyor. Bu nedenle, İsrail ve Mısır'ın kendileri için daha fazla gaza ihtiyaç duyduğu sıcak yaz aylarında, boru hatlarında LNG tesislerine göndermek için daha az kapasite olacak." diye konuştu.
Rettig, bunu aşmanın tek yolunun İsrail'deki doğal gaz sahalarından Mısır'daki 2 LNG terminaline doğrudan akış sağlayacak bir boru hattını inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, bunun birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.
"TÜRKİYE-İSRAİL ALTERNATİFİ AVRUPA İÇİN DAHA UCUZ VE UZUN VADELİ ÇÖZÜM OLUR"
Avrupa'nın Rus gazının yerini doldurmak için çok sayıda alternatife ihtiyacı olduğuna değinen Rettig, "Ne kadar çok ihracat anlaşması yapılırsa, o kadar çok altyapı inşa edilir, yeni enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de daha fazla gaz aramaya gelme olasılığı o kadar artar." dedi.
Rettig, LNG'nin Avrupa için pahalı bir seçenek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın şu ana kadar yaptığı anlaşmalar geçici bir çözüm. Uzun vadeli bir çözüm aranıyorsa LNG'den daha ucuz ve istikrarlı boru hatları inşa edilmeli. Azerbaycan, Irak, İran ya da İsrail ile Doğu Akdeniz'den gelecek yeni boru hatlarının Avrupa'ya ulaşacağı ana geçiş Türkiye olacaktır. İsrail'den Türkiye'ye bir boru hattı genişliğe bağlı olarak yılda 10 ila 16 milyar metreküp gaz taşır ve LNG'den ucuz olur."