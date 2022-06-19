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    • 19.06.2022 14:33
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    • 19.06.2022 14:43
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    Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" denildi.

    MSB duyurdu! 4 terörist artık yok

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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